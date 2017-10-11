Мордовская биатлонистка Ольга Подчуфарова начала подготовку к сезону в составе сборной РФ

Основная женская сборная России по биатлону начала тренировки в рамках подготовки к новому сезону. В составе команды есть и представительница сборной Мордовии Ольга Подчуфарова.

Кроме нее, к тренировкам с 6 октября приступили Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина. Отметим, что Юрлова-Перхт, Акимова, Виролайнен и Подчуфарова по согласованию с тренерским штабом проводят межсборье в австрийском Рамзау, после чего отправятся к остальной команде в Поклюку (Словения), сообщает пресс-служба Минспорта РМ.

Источник: Минспорта РМ