В Мордовии восстановили в правах адвоката, который пришел на заседание суда в шортах и бандане

Ленинский районный суд Саранска принял решение восстановить в правах адвоката Сергея Наумова, который нарушил дресс-код на одном из судебных заседаний. Напомним, в мае этого года защитник пришел в суд в очках от солнца, футболке, джинсовой безрукавке, шортах, с шарфом на шее и с банданой на голове. В связи с неподобающим внешним видом адвоката заседание суда было отложено.

В отношении нарушителя было возбуждено дисциплинарное производство, а позже совет Адвокатской палаты РМ принял решение о лишении Наумова адвокатского статуса.

Однако Ленинский суд Саранска отменил дисквалификацию Наумова. "Восстановить на работе в качестве адвоката, в компенсации морального вреда отказать", - говорится в заключении суда.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru