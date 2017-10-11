14-летний каратист из Мордовии побил рекорд Союза боевых искусств, отжавшись 777 раз

Представитель Мордовии Артем Резяпкин отличился на всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые прошли в Анапе. 14-летний воспитанник спортивного клуба карате киокушинкай "Канку" победил в своей весовой категории, а также отжался от пола 777 раз! Это новый рекорд Российского Союза боевых искусств в его возрасте.

"Все участники соревнований, чтобы заработать значок РСБИ, имели возможность выполнить три норматива по желанию. Это либо 500 приседаний, либо 50 подтягиваний на перекладине, либо 200 отжиманий. Два моих воспитанника выбрали приседания. А Артем легких путей не ищет, он выбрал отжимания. Я, если честно, был немного удивлен", - рассказал наставник Артема Сергей Мелкоедов.

Источник: izvmor.ru