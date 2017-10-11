Тракторист из Мордовии ответит за неумышленное убийство коллеги, которого он раздавил ковшом

Житель Мордовии, работающий машинистом на тракторе, ответит в суде за смерть коллеги. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Мордовии, 53-летний мужчина нечаянно задавил жертву ковшом трактора.

Инцидент произошел утром 25 апреля. Тогда несколько работников сельхозпредприятия ремонтировали погрузчик. Находясь за рулем, обвиняемый поднял ковш погрузчика на максимальную высоту, после чего разъединил гидрошланг силового цилиндра. Из-за этого ковш самовольно опустился на находившего внизу 50-летнего мужчину.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.

Источник: mordovia.sledcom.ru