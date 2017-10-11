Экс-директор мордовской компании "Стройресурс-М" обвиняется в неуплате 6 млн рублей налогов

Следователи Мордовии завершили расследование уголовного дела в отношении экс-директора компании "Стройресурс-М". Как сообщил в пресс-службе СКР по РМ, мужчину обвиняют в неуплате налогов в крупном размере.

Как стало известно, бизнесмен занимался строительством и внес в налоговую декларацию ложные данные. В результате в бюджет не ушло 6 миллионов рублей.

Дело будет рассмотрено в особом порядке. Сейчас оно направлено в суд.

Как сообщалось ранее, гендиректор ООО "Энергомонтаж", 34-летний Евгений Шамонов, по приговору суда оштрафован на 150 тысяч рублей за махинации с налогами.

Источник: mordovia.sledcom.ru