Жительница Саранска попала под колеса "Киа" на "зебре" по вине лихача за рулем ВАЗа

В Саранске пешеход попал под колеса иномарки "Киа Рио". Впрочем, водитель автомобиля в данной ситуации не виноват.

Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, "Киа" остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. Внезапно сзади в него въехала вазовская "девятка". От удара иномарка покатилась вперед и наехала на женщину, которая шла по "зебре".

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей помощь, но помощь хирурга в стационаре ей все равно понадобилась. Водители трезвые.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: gibdd.ru/r/13