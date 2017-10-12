Вдова рыбака из Нижегородской области, погибшего в Мордовии, озвучила свою версию трагедии

Вдова рыбака из Сарова (Нижегородская область), который трагически погиб в Мордовии, считает, что ее супруг сам виноват в произошедшем. Напомним, автомобиль с телом Романа Поздова был найден в Мокше.

Женщина предположила, что ее супруг приехал к реке, не справился с управлением, после чего кроссовер слетел в воду. Мужчина пытался выбраться из машины, потому и оказался на заднем сиденье.

Сейчас в трагедии разбираются следователи республиканского СКР. По данным следствия, мужчина часто приезжал в Мордовию порыбачить, так что местность была ему знакома.

Источник: НИА "Нижний Новгород"