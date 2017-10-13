Экс-директор учреждения в Мордовии присвоил себе госимущество на 4 млн рублей

В Мордовии подошло к концу расследование уголовного дела в отношении бывшего директора государственного учреждения, которого обвиняют в мошенничестве.

В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что с мая 2012 года по январь 2013–го обвиняемый, используя свое служебное положение, присвоил два благоустроенных кордона и два участка земли. До него эта собственность принадлежала государству, однако затем была списана с баланса учреждения и перешла в собственность предприимчивого мужчины.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 4 млн рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Источник: mordovia.sledcom.ru