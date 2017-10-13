В центре Саранска 14 и 15 октября ограничат парковку из-за медовой ярмарки

В ближайшие выходные, 14 и 15 октября, в центре Саранска запретят парковку. В пресс-службе администрации столицы РМ сообщили, что связано это с проведением медовой ярмарки. Она пройдет на парковке около республиканского Дворца культуры по ул. Пролетарской, 39.

В связи с этим с 20 часов субботы, 14 октября, до 16 часов воскресенья, 15 октября, на парковке рядом с РДК оставлять автомобили будет нельзя. Исключение составят спецмашины.

Сотрудники ГИБДД советуют саранским автолюбителям заранее подумать об альтернативных местах для парковки.

Источник: adm-saransk.ru