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Жительница Мордовии пойдет под суд за то, что ударила ножом ленивого сына

Жительница Мордовии пойдет под суд за то, что ударила ножом ленивого сына

Жительница Рузаевки ответит перед судом за то, что ударила ножом своего сына. Как сообщили в пресс-службе районного суда, между матерью и 34-летним сыном произошла ссора. Как оказалось, конфликт начался из-за того, что мужчина злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

В ходе ссоры женщина схватилась за нож и ударила им ленивого родственника в живот. На предварительном следствии обвиняемая вину признала полностью, а также ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

Как сообщалось ранее, житель Саранска попал в республиканскую клиническую больницу с раной живота. Травмы 30-летнему мужчине нанес его 43-летний приятель.


Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru