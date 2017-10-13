Жительница Мордовии пойдет под суд за то, что ударила ножом ленивого сына

Жительница Рузаевки ответит перед судом за то, что ударила ножом своего сына. Как сообщили в пресс-службе районного суда, между матерью и 34-летним сыном произошла ссора. Как оказалось, конфликт начался из-за того, что мужчина злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

В ходе ссоры женщина схватилась за нож и ударила им ленивого родственника в живот. На предварительном следствии обвиняемая вину признала полностью, а также ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

Как сообщалось ранее, житель Саранска попал в республиканскую клиническую больницу с раной живота. Травмы 30-летнему мужчине нанес его 43-летний приятель.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru