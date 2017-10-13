Свидетели пожара в "Юбилейном" размещали фото и видео в соцсетях вместо звонков в МЧС

В МЧС Мордовии сообщили подробности пожара, который произошел накануне в саранском микрорайоне "Юбилейный" в одном из строящихся домов. По сообщению спасателей, огонь распространился на 20 квадратных метров из-за позднего сообщения об инциденте.

"На данном и соседних строящихся объектах присутствовали сотни свидетелей. Однако ни один из них не позвонил в пожарно-спасательную службу оперативно, все поспешили разместить фото и видео в социальной сети", - выразили негодование в пресс-службе МЧС.

Информация о возгорании поступила в 11:13, хотя сам пожар начался гораздо раньше. В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: 13.mchs.gov.ru