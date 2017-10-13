В Ардатовском районе родителей учеников заставляют покупать в школы мел и туалетную бумагу

В школах Ардатовского района происходят настоящие поборы с родителей учеников. Дошло до того, что руководство школ вынуждает учащихся и их родственников покупать мел, дескать, тот, что есть в школах, плохо пишет.

Впрочем, и это еще не все. Как сообщило местное издание "Маяк", жители Ардатова регулярно скидываются детям-школьникам на туалетную бумагу, мусорные пакеты, мусорные ведра в школу. Кроме того, приходится платить за ремонты и установку жалюзей.

Как сообщалось ранее, в селе Марьяновка Большеберезниковского Мордовии решили собрать средства на ремонт храма Успения Божьей матери. Церковь давно пришла в негодность.

Источник: "Маяк"