Марат Мустафин назван лучшим тренером ПФЛ в зоне "Урал-Приволжье" по итогам сентября

Главный тренер саранской "Мордовии" Марат Мустафин признан лучшим тренером по итогам сентября в группе "Урал-Приволжье" ПФЛ. Свой выбор сделали руководители клубов ПФЛ.

Напомним, под руководством Мустафина "Мордовия" уверенно лидирует в своей группе и на полном ходу мчится к возвращению в ФНЛ. По итогам 12 туров саранская команда имеет в активе 32 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от ближайшего преследователя, ульяновской "Волги", составляет 8 очков.

В следующем матче, который состоится 14 октября, "Мордовия" в Саранске примет "Нефтехимик" из Нижнекамска.