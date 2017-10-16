Юноша из Владимирской области, подавшийся в бега, может находиться на территории Мордовии

Мордовские полицейские принимают участие в розыске подростка из Владимирской области, который подался в бега. Как сообщил в пресс-службе МВД по РМ, 17-летний Геннадий Гуреев склонен к бродяжничеству и может называть себя другим именем. Ранее он уже сбегал и его находили в Москве и Нижнем Новгороде. Не исключено, что на этот раз Геннадий подался в Мордовию.

Приметы пропавшего: на вид 15-16 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие, темно-русые, глаза зеленые. Особые приметы: родинка под нижней губой слева. При себе у парня должен быть паспорт.

"Если Вам что-либо известно о месте нахождения подростка, сообщите по телефонам: 8(4923)32-11-26, 8-999-377-7535", - сказано в сообщении МВД.

Источник: 13.мвд.рф