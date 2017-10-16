В семье олимпийского чемпиона из Мордовии Алексея Мишина родился второй ребенок

Олимпийский чемпион по борьбе из Мордовии Алексей Мишин во второй раз стал отцом. Его супруга, известная саблистка Софья Великая, 14 октября родила дочку.

Это второй ребенок в прославленной спортивной семье. Пара уже воспитывает сына Олега.

Уроженец Рузаевки Алексей Мишин является обладателем всех возможных наград в греко-римской борьбе. В частности он побеждал на Олимпиаде-2004. Софья Великая является чемпионкой ОИ-2016 в командной сабле, а также серебряным призером в личном зачете.

После прошлогодней Олимпиады Великая не выступала на турнирах в связи с беременностью.