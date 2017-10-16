Международный фестиваль "Вейсэ-джаз" в 2018 году может пройти на "Мордовия Арене"

Народный артист России и заслуженный деятель искусств Мордовии Игорь Бутман во время выступления на международном фестивале "Вейсэ-джаз" в Саранске озвучил масштабные планы на будущее. В частности он заявил, что в 2018 году фестиваль может пройти на новом стадионе "Мордовия Арена", который в данный момент строится "под" матчи ЧМ-2018. Напомним, что новая арена будет вмещать 45 тысяч зрителей.

"Сегодня мы осмотрели новую площадку для "Вейсэ-джаз", - сказал Бутман, уточнив, что побывал на строящемся стадионе.

Напомним, что Бутман является послом Саранска как города-организатора чемпионата мира по футболу.

Источник: izvmor.ru