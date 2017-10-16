Молодые хоккеисты "Мордовии" выиграли первый матч в ЮХЛ после семи поражений кряду

Молодые хоккеисты "Мордовии" одержали первую победу в Юниорской хоккейной лиге. В домашнем матче группы "Б" зоны "Поволжье" представители региона-13 обыграли пензенский "Дизель". До этого в семи играх первенства саранские хоккеисты проигрывали, причем, как правило, с крупным счетом.

Первый матч с "Дизелем" завершился победой пензенцев – 7:1. Однако в ответной встрече саранские хоккеисты взяли реванш, победив в овертайме – 3:2. Таким образом, в активе команды оказались первые два очка.

Следующие игры "Мордовия" проведет в Саратове с "Кристаллом". Эта команда имеет в активе три очка и располагается всего на одну строку выше саранского коллектива.