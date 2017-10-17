За выходные в Мордовии произошло 10 ДТП, в которых пострадали 13 человек

За минувшие выходные на дорогах Мордовии произошло 10 аварий, 5 из них – в Саранске. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, в результате ДТП пострадали 13 человек, в том числе один несовершеннолетний.

В трех случаях автомобилисты врезались в столбы, еще в двух – слетели в кюветы. По вине еще пятерых водителей произошли столкновения транспортных средств.

Одно из ДТП произошло в Саранске около ТЦ "Сити-Парк". Как сообщалось ранее, там в аварию попала иномарка "Форд". Водитель автомобиля превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего машина влетела в световую опору.

"Форд" снес дорожное ограждение и едва не вылетел на тротуар.

Источник: gibdd.ru/r/13