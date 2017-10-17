В Мордовии ищут водителя, который сбил 8-летнюю девочку и уехал

Полиция Мордовии ищет автомобилиста, который совершил наезд на 8-летнюю девочку в селе Ельники. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 13 октября.

Как стало известно, второклассница шла по краю проезжей части, когда на нее наехала неустановленная машина. После этого водитель предпочел не разбираться в произошедшем и скрылся в неизвестном направлении. Девочка попала в больницу.

В настоящее время водитель находится в розыске.

"Если вам что-либо известно о данной аварии, сообщите по телефонам: 24-64-09, 002", - говорится в сообщении республиканской ГИБДД.

Источник: gibdd.ru/r/13