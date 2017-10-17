ГИБДД: водитель "Форда", устроивший ДТП около ТЦ "Сити Парк" в Саранске, был пьян

Стала известна официальная версия ДТП, которое произошло в Саранске около торгового центра "Сити Парк". Напомним, там водитель автомобиля "Форд Фокус" не справился с управлением, в результате чего машина влетела в световую опору, а затем едва не вылетела на тротуар. В аварии пострадал сам автомобилист, помощь ему оказали прибывшие на место ЧП медики.

Как сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД, водитель иномарки был пьян. Именно по этой причине он и потерял контроль над авто.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. На виновника составлены два административных протокола.

Источник: gibdd.ru/r/13