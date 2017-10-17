18-летний мотоциклист из Мордовии сел за руль без прав и едва не убил себя и подругу

В Ардатовском районе Мордовии произошло ДТП, виновником которого стал молодой мотоциклист. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился на 73-м км автодороги Комсомольский – Атяшево – Ардатов.

18-летний мотоциклист, учащийся второго курса техникума, управляя незарегистрированным мотоциклом Racer RC 110N, слетел с трассы в кювет. Вместе с ним на двухколесном транспортном средстве находилась 16-летня подруга. Молодые люди были доставлены в больницу. Девушке оказали помощь и отпустили домой, а вот юноше придется задержаться чуть подольше – его госпитализировали

Как выяснилось, молодой человек управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения.

Источник: gibdd.ru/r/13