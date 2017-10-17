На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи Мордовию "представляет" рыжая лиса

В Сочи продолжает свою работу 19-й Всемирный фестиваля молодежи и студентов. В рамках культурной программы мероприятия была организована региональная площадка, где можно познакомиться с традициями, обычаями и кухней всех народов России.

Республика Мордовия нашла способ выделиться на фоне остальных. За основу фирменного стиля павильона региона-13 взят символ Саранска - рыжая лиса. Именно в таких цветах оформлена площадка республики.

"Площадка поделена на несколько тематических зон. Особая роль отведена подготовке столицы Мордовии к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году", - поведала студентка ИНК МГУ Огарева Мария Слипцова.

Источник: izvmor.ru