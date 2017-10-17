Жительница Мордовии, угнавшая машину у сожителя, попалась полицейским в пьяном виде после поминок

32-летняя жительница Ковылкинского района Мордовии задержана полицейскими по подозрению в угоне. Стоит отметить, что ранее дама уже была судима.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, на этот раз женщина взяла автомобиль без разрешения у своего гражданского супруга и поехала на поминки друга, погибшего год назад. На печальном мероприятии дама перебрала спиртного, однако это ее не остановило и в обратный путь она также отправилась на авто. По пути домой автоледи задержали правоохранители

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф