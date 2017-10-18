Юрий Воробьев: "Юниор" и "Юниор-Спутник" не обыграть, если не побегать и не постараться

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев прокомментировал старт сезона в первенстве ВХЛ, а также поделился ожиданиями от матчей с "Юниором" и "Юниором-Спутником".

"Начало сезона? Бога гневить не буду. Скажу только, что не планировали терять очки в матчах против "Кристалла", а с "Тамбовом" могли взять хотя бы три очка. Но если вспомнить те же игры против "Ростова", там мы взяли 5 очков при большом количестве наших ошибок – сложилось так, как сложилось.

Определенное беспокойство перед мачтами с "юниорами", конечно, есть. У таких команд, как я подозреваю, нет каких-то больших и конкретных задач, а желание хоккеистов проявить себя и засветиться запредельное. Они всегда носятся по площадке, как заведенные, и желания опытных игроков нашей лиги не всегда хватает, чтобы толкаться, пихаться и перекрыть этот молодежный напор соперника. Готовимся и стараемся внушать нашим игрокам, что только за счет личного мастерства, не побегав, не постаравшись, такие команды не обыграть", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru