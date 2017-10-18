СКР по РМ возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса, который мог угробить 30 иностранцев

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего водителя автобуса, который рисковал здоровьем и жизнью своих пассажиров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 10 октября водитель междугородного автобуса ехал из Москвы в Самарскую область и был остановлен в Большеигнатовском районе РМ.

При проверке выяснилось, что у автобуса на одной из шин обнажился металлический корд. Ехать с таким повреждением категорически запрещается, однако водитель продолжил поездку, рискуя жизнями 30 пассажиров – иностранных граждан. Впрочем, через некоторое время его вновь остановили сотрудники ДПС.

Источник: mordovia.sledcom.ru