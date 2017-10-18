Рецидивист из Саранска приговорен к 7 годам колонии за серию нападений на женщин

В Саранске огласили приговор 29-летнему мужчине, который обвинялся в серии нападений и грабежей женщин. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, с июля по октябрь прошлого года мужчина четырежды совершил нападения на жительниц столицы республики. Преступления совершались в темное время суток в различных районах города.

Обвиняемый нападал на дам и отбирал золотые украшения. В общей сложности он украл украшений на сумму 145 тысяч рублей. Кроме того, в октябре мужчина пытался изнасиловать одну из женщин. После этого он подался в бега за пределы Мордовии, но в ноябре был задержан в Москве.

Приговором суда преступнику-рецидивисту назначено семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Источник: mordovia.sledcom.ru