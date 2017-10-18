"Мордовия-2001" не смогла обыграть "Олимпиец" в стартовом матче финала первенства РФ

В Саранске стартовали матчи финального турнира первенства России по футболу в зоне "Приволжье" среди команд, составленных из юношей 2001 г.р. В матче открытия "Академия имени Коноплева" (Самарская область) разгромила "КамАЗ" (Набережные Челны) – 4:0.

Хозяева турнира, юные футболисты "Мордовии", своем первом поединке не смогли обыграть нижегородский "Олимпиец" – 0:0. Казанский «Рубин» выиграл у команды "СШОР-Сокол" (Саратов) – 1:0.

Сегодня, 18 октября, "Мордовия" встречается с "КамАЗом". Матч проходит в эти минуты.

Отметим, что в первый день турнира на стадионе "Старт" не работало табло, что создавало определенные трудности.

Источник: izvmor.ru