Липовая подруга развела 71-летнюю пенсионерку из Саранска на 100 тысяч в "Однокллассниках"

71-летняя жительница Саранска пришла в полицию с жалобой на то, что ее облапошили мошенники в Сети. Женщина, несмотря на свой преклонный возраст, является активным пользователем соцсети "Одноклассники". В один из дней бабушка заболталась с подругой, которая как бы случайно поинтересовалась, имеется ли на ее банковской карте скидочная программа. После этого знакомая рассказала о небывалых скидках, которые ожидают пенсионерку, и предложила помочь подключить услугу.

Пожилая женщина не учуяла подвоха и отправила приятельнице свои банковские реквизиты. Вскоре с ее карты исчезли 100 тысяч рублей. Позже она созвонилась со знакомой и выяснила, что та не вела диалога с пострадавшей.

Как сообщили в МВД Мордовии, преступники создали страницу-двойник, благодаря чему и завладели деньгами пенсионерки.

Источник: 13.мвд.рф