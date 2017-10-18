Музыканты саранского музучилища им. Кирюкова дали концерт в одном из нижегородских сел

Музыканты из саранского музучилища имени Л.П. Кирюкова откликнулись на приглашение выступить в Детской школе искусств села Починки Нижегородской области. Отметим, что администрация мордовского музучилища нередко организовывает выездные концерты своих воспитанников.

И на этот раз мероприятие прошло с успехом. Жители Починок с восторгом приняли выступления преподавателей и студентов саранского музучилища. Каждый музыкант удостоился бурных оваций.

Сами артисты признались, что их очень порадовали доброжелательность и понимание нижегородских слушателей.

Источник: izvmor.ru