Мордовия вошла в тройку лидеров в ПФО по развитию информационного общества

На заседании Совета по региональной информатизации Минкомсвязи России в Сочи была озвучена статистика регионов страны по уровню развития информационного общества. Мордовия заняла 13-е место в целом по России и вошла в тройку лидеров в ПФО вместе с Татарстаном и Башкортостаном.

При определении IT-развития региона учитывался уровень развития специальных информационных систем в сфере образования, безопасности энергетики, медицины, в транспортной и финансовой сфере, а также в сфере регулирования алкоголя.

Мордовия также была отмечена в числе пяти регионов, которые значительно улучшили позиции в российском рейтинге за счет реализации так называемых проектов "с наибольшим весом".

Источник: izvmor.ru