На трассе "Северный обход" в Саранске ограничили движение транспорта до ноября 2018 года

На участке федеральной трассы с 0 по 9 км Северный обход в Саранске временно ограничили движение транспорта. Это связано с ремонтом дороги, который продлится по 23 ноября 2018 года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

В сообщении также говорится, что для проезда будет организовано реверсивное движение по одной полосе. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщалось ранее, очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Саранске 28 октября. В последнюю субботу месяца жители города смогут приобрести продукцию мордовских производителей по сниженной цене.