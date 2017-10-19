Антон Дубинин: Давно не видел таких хороших молодежных команд, как "Юниор"

Нападающий "Мордовии" Антон Дубинин прокомментировал тяжелую победу над курганским "Юниором" (2:1) в матче первенства ВХЛ.

"Команда соперника молодая, быстрая. Я таких хороших молодежных команд давно не видел. Заряжены на борьбу, полностью отдаются своему делу. Им есть, что доказывать они стремятся попасть в первую команду – "Зауралье".

Мы на каждую игру настраиваемся. Нет такого соперника, которого я бы назвал легким. Моментов у нас было достаточно. Есть над, чем работать, нужно на тренировках работать над реализацией", - приводит слова Дубинина пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru