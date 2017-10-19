В Мордовии женщинам, ухаживающим за детьми, дают возможность работать по гибкому графику

В Мордовии республиканская служба занятости населения организует временное трудоустройство женщин, имеющих детей. Мамы имеют возможность в том числе работать удаленно. Трудоустройство женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, ведется в рамках госпрограммы "Развитие рынка труда и улучшение условий труда в РМ" на 2014 - 2020 годы.

Как рассказали в службе занятости, гибкие формы занятости включают в себя несколько режимов работы, в том числе неполный рабочий день и свободный режим работы. В 2017 году в рамках этого направления трудоустроено 52 женщины.

"Работа по удобному гибкому графику позволяет женщине ухаживать за ребенком и в то же время помогает сохранить ее профессиональные навыки", - отметили в службе занятости.

Источник: izvmor.ru