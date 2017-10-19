Представители "Мордовии" провели мастер-класс для юных футболистов в Подмосковье

В минувший понедельник, 16 октября, на стадионе "Метеор" в городе Балашиха (Мособласть) прошел мастер-класс для юных футболистов спортивной школы футбола "Метеор". Его провели тренер ФК "Мордовия" Михаил Пилипко и защитник клуба Ренат Сабитов.

В рамках мастер-класса наставники продемонстрировали юным футболистам различные приемы и финты, упражнения с мячом, а также дали советы во время игровых занятий.

Как сообщалось ранее, состоялись матчи второго тура финального турнира первенства России в зоне "Приволжье" среди юношеских команд 2001 г.р. Напомним, соревнования проходят в Саранске.

Хозяева турнира, юные футболисты "Мордовии", разгромили "КамАЗ" из Набережных Челнов – 4:1.

Источник: fc-mordovia.ru