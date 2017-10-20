В Тульской области вынесли приговор водителю автопоезда из Мордовии, устроившему смертельное ДТП

Жителю Мордовии вынесли приговор в Тульской области. 42-летний водитель автопоезда обвинялся в организации смертельного ДТП.

Как установило следствие, мужчина на трассе "Крым" в Щекинском районе протаранил "Шевроле". Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

Виновника трагедии приговорили к двум годам колонии-поселения и лишили прав на три года.

Как сообщалось ранее, Ковылкинский суд Мордовии вынес приговор ведущему инженеру филиала предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ" Владимиру Варавину. Он обвинялся в получении взятки в крупном размере и был признан виновным.

Источник: Центр 71