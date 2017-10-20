Главный тренер "Юниора": "В матче с "Мордовией" столкнулись с мужской мощью"

Главный тренер "Юниора" Кирилл Брагин прокомментировал матчи с "Мордовией" (1:2, 4:1) в рамках первенства ВХЛ.

"Для нас получились очень хорошие, поучительные игры. Мы столкнулись с очень организованным соперником, который в основном доминировал. Ребята оказались не готовы к тому, что команда соперника будет играть так строго и в тактическом плане, и в желании. Зачастую команды нас в этом сезоне недооценивали и выходили играть более расслабленно.

Вчера мы столкнулись с мужской мощью. Команда играла очень дисциплинированно, что для нас стало сюрпризом. Вчера они заслуженно нас победили. По ходу игры мы пытались перестроиться, но у нас это не получилось. Сегодня мы готовились на совершенно другой матч. Ребятам благодарен, что они выдали такой матч. Я считаю, самое главное, что мы исполнили то, что задумали, поэтому сегодня и победили", - приводит слова Брагина пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru