Школа по легкой атлетике в Саранске может стать базой одной из сборных во время ЧМ-2018

Одна из футбольных сборных, которая будет базироваться в Саранске во время чемпионата мира 2018 года, может проводить тренировки в спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике. Школа подходит под все требования ФИФА: имеет гостиницу и тренировочную площадку, расположенные близко друг от друга, и находится в 20 минутах езды от аэропорта и в 15 минутах от строящегося стадиона "Мордовия Арена".

Организаторы ЧМ-2018 в Саранске выразили надежду, что условия, созданные в школе, заинтересуют одну из 32 команд-участниц мирового первенства.

Как сообщалось ранее, во время проведения в Саранске чемпионата мира по футболу 2018 года порядок будет обеспечивать специально созданная группировка войск Росгвардии.

Источник: izvmor.ru