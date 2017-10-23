В Мордовии 78-летней пенсионерке дали 1,5 года условно за "битву на ножах"

Престарелая жительница деревни Мокша Торбеевского района оказалась на скамье подсудимых за нанесение ножевых ранений. 78-летнюю бабушку спровоцировал ее 69-летний супруг.

Как сообщили в пресс-службе Торбеевского районного суда, нетрезвый мужчина первым схватился за нож и стал угрожать бабушке убийством. Жена восприняла угрозу реально и тоже взялась за холодное оружие. Поскольку старушка была трезва, она нанесла дебоширу точный удар ножом в живот и в плечо.

В итоге раненого отвезли в больницу. На бабушку за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело.

Торбеевский суд приговорил пенсионерку к 1 году 6 месяцам условно с испытательным сроком на 1 год.

Источник: torbeevsky.mor.sudrf.ru