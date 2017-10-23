Еще одно ДТП со столбом в Саранске: с управлением не справился водитель "четырнадцатой"

В Саранске очередной автомобиль не смог разминуться со столбом. Инцидент произошел на улице Рабочей.

Фотографию с места происшествия разместили в соцсети "ВКонтакте" очевидцы. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в световую опору.

Сообщается, что водитель сильно не пострадал, а вот машина получила механические повреждения.

Напомним, ранее стали известны подробности ДТП, которое произошло 19 октября в Саранске около памятника "Навеки с Россией". Там "Лада Приора" влетела в опору линии электропередач.