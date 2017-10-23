"Мордовия" - "Юниор-Спутник": волевая победа Саранска и 11 заброшенных шайб на двоих

Хоккеисты "Мордовии" одержали победу над Юниором-Спутником" в матче первенства ВХЛ. Встреча прошла в Саранске и завершилась с "веселым" счетом 7:4 в пользу хозяев.

По ходу матча "Мордовии" пришлось очень непросто - подопечные Юрия Воробьева уступали сперва со счетом 1:3, затем – 2:4. Но за вторую половину матча саранские хоккеисты забросили 5 шайб, не пропустив ни одной.

"Мордовия" – "Юниор-Спутник" - 7:4 (1:3, 3:1, 3:0)

Шайбы:

1:0 – Саразов (Дубинин, Абозин) (00:26)

1:1 – Шетле (Синяков, Новосёлов) (14:47)

1:2 – Василенков (Василевский) (15:53) (больш.)

1:3 – Василевский (Василенков, Решетников) (19:33)

2:3 – Абозин (Брыкин, Саразов) (28:47) (больш.)

2:4 – Шетле (Синяков, Нуртинов) (30:01)

3:4 – Дубинин (Брыкин, Кружилин) (34:49)

4:4 – Медеведев (Петраков) (39:50)

5:4 – Цицаров (Ахметзянов, Юнышев) (41:45)

6:4 – Закурин (Колычев, Медведев) (42:31)

7:4 – Закурин (Медведев) (53:21).