Дмитрий Саразов: "На Малой арене вместо льда была вода, которая потом превратилась в кашу"

Капитан "Мордовии" Дмитрий Саразов рассказал, почему матч с "Юниором-Спутником" (7:4) прошел в Саранске на Малой арене без зрителей, а также подвел итоги встречи.

"Прямо перед игрой, когда мы все уже пришли, нам объявили, что случилось ЧП, лопнула труба, поэтому играть будем на запасной арене. Привыкли к основной площадке. Она побольше, и там есть трибуны. Поддержка болельщиков всегда помогает. Из-за того, что лопнула труба, качество льда было совсем другое. Из-за того, что поставили холодильники, он стал очень мягким, и было очень сложно играть.

Первый период лед еще держался, а когда вышли на второй, он уже даже не застывал, и везде была вода, которая потом превратилась в кашу. Шайба практически не каталась, ее постоянно приходилось вести, отсюда столько потерь.

Возможно, несколько недооценили соперника. Все играли в одинаковых условиях. Нас не оправдывает то, что мы играли на запасной арене и так плохо начали игру. Возможно мы где-то недонастроились, соперник удачно реализовал свои моменты. Думаю, что повели в счете они заслуженно, и если бы мы вовремя не взялись за игру, не проснулись, то все могло закончиться плачевно", - приводит слова Саразова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru