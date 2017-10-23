Дмитрий Саразов: "Наверное, "Мордовия" - первая команда, за которую я забросил 100 шайб"

Капитан "Мордовии" Дмитрий Саразов, который в победном матче с "Юниором-Спутником" (7:4) забросил свою сотую шайбу за саранскую команду, прокомментировал это достижение. По его словам, ни за какую другую команду ему не удавалось забить так много голов.

"Наверное, "Мордовия" это первая команда, за которую забросил 100 шайб. Это одна из ста шайб, поэтому не важно, где ее забросить – это все равно было бы приятно. Но то, что это случилось в победном матче для команды, приятно вдвойне, спору нет. Сто голов – есть сто голов", - приводит слова Саразова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru