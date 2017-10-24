В Мордовии провели товарищеский матч памяти погибшего в автокатастрофе футболиста

В Рузаевке прошел товарищеский матч по футболу памяти известного в республике футболиста Александра Кузина, который погиб в 2008 году в результате автокатастрофы. Память Кузина почтили его товарищи, выступавшие в разное время за рузаевские команды "Локомотив" и "Химмаш", а также за саранский "Почтовик".

Кроме того, на матче присутствовал отец Александра. Он поблагодарил собравшихся за то, что они чтят память его сына.

Как сообщалось ранее, в рамках Всероссийского фестиваля молодежи и студентов в Сочи состоялся футбольный матч между сборной мира и молодежной сборной Мордовии. Встреча прошла на поле Олимпийского парка.

Источник: "Известия Мордовии".