"Сарансккабель-Мордовия" стартовал в Первой лиге чемпионата России с двух побед и одного поражения

На минувших выходных начался чемпионат России по волейболу в Первой лиге. Волейболисты "Сарансккабель-Мордовии" первый тур предварительного этапа чемпионата ЦФО (подгруппа "Б") проводили в Тамбове.

20 октября саранские волейболисты встречались с "Энергетиком" из Саратова и одержал победу 3:1. 21 октября подопечные Виктора Матвеева в игре с "Тамбовом" уступили - 0:3. Наконец в своем третьем матче "Сарансккабель" обыграл "Юниор" из Калуги – 3:0.

Ранее сообщалось, что в межсезонье ряды саранского клуба пополнили 7 новичков, а также тренер Алексей Красников.

Источник: Сарансккабель-Мордовия