Открытие капсулы с письмом к жителям 2017 года в Саранске перенесли на 30 декабря

Молодежь Саранска в течение долгого времени писала обращения в администрацию города с просьбой перенести дату открытия капсулы с письмом к жителям 2017 года и закладки новой "капсулы времени". Речь шла о переносе с 4 ноября на 30 декабря. В пользу этой даты приводятся несколько аргументов, в частности, символичность того, что данная процедура будет произведена накануне нового календарного года. В итоги власти города дали "добро".

"Составление нового письма, послания потомкам 2050 года – это дело не одной какой-то партии, а должно быть результатом коллективного творчества. Все письма, направленные в наш адрес, будут тщательно проанализированы и составлено одно письмо, которое будет заложено в капсулу", - сказал мэр Саранска Петр Тултаев.

Источник: adm-saransk.ru