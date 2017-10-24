А. Терешкина: Борьба за победу на Кубке России по велоспорту-ВМХ была очень серьезной

Воспитанница СШОР Мордовии по велоспорту Александра Терешкина прокомментировала свою победу на Кубке страны по велоспорту-BMX в категории "Элита". Соревнования проходили в Саранске.

"По взрослым я выступаю второй год. В прошлом сезоне на Кубке страны была третьей, в этом поставила перед собой задачу выиграть данные соревнования и выполнила ее. Сделать это, конечно, было непросто. Все девочки сильные, борьба за победу была очень серьезной.

Я выигрывала первенство России среди девушек, была бронзовым призером страны среди юниоров. Лучшее достижение на международных соревнованиях – четвертые места на чемпионатах мира и Европы среди юниоров.

О своем выборе сейчас нисколько не жалею. Первые падения на треке только добавляли стремлений двигаться вперед!" – рассказала Терешкина.

Источник: "Известия Мордовии".