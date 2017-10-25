Наставник "Юниор-Спутника": "Игроки "Мордовии" мастеровитее и опытнее, этим они нас и взяли"

Главный тренер "Юниор-Спутника" Сергей Орлов подвел итоги двух матчей с "Мордовией", которые прошли в Саранске. Обе игры завершились поражениями подопечных Орлова – 4:7 и 2:3.

"Хочу поздравить соперника с двумя победами. Я считаю, что игры были хорошими. Мы, конечно, не хотели уступать. Ребят своих хочу поблагодарить за самоотдачу. Соперник мастеровитее и опытнее, этим они нас и взяли. Плюс наши удаления. Говорим ребятам, что этого делать нельзя, но опыта не хватает.

Эти две игры были разными. Вчера площадка была меньше, соответственно, и моментов было больше. Сегодня сопернику чуть больше повезло. Для нашей молодой команды это хорошие, полезные игры. Ребята растут, когда играют против таких соперников. Набивают шишек. Пусть анализируют моменты. Везет тому, кто везет", - приводит слова Орлова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru