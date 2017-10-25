Жителя Саранска будут судить за стрельбу из пистолета с балкона по семейной паре

В Ленинском суде Саранска будет рассмотрено дело в отношении 34-летнего жителя города. Как сообщили в пресс-службе суда, вечером 1 августа нетрезвый мужчина с балкона свой квартиры открыл огонь из травматического пистолета по семейной паре. Причиной такого поступка стал конфликт из-за парковочного места.

Отметим, что в день трагедии обвиняемый отмечал с друзьями праздники военно-морского флота и воздушно-десантных войск. В ходе празднований мужчины выпили на троих три литра водки. После этих возлияний мужчина и открыл пальбу по невинным гражданам.

Свою вину нападавший признал. Теперь его судьбу решит суд.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru