Марат Мустафин: "Хотел бы увидеть на ЧМ в Саранске Бразилию, Италию, Испанию и Португалию"

Главный тренер "Мордовии" Марат Мустафин сообщил, что приобрел билеты на все матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, которые пройдут в столице РМ. Об этом он рассказал во время визита на строящийся в Саранске стадион "Мордовия Арена".

"Многие ребята, в том числе и я, уже заказали билеты на все игры в Саранске. Думаю, каждый житель, кто будет в это время в городе, не должен упустить возможность попасть на матчи мирового первенства. Я бы хотел увидеть Бразилию, Италию, Испанию, Португалию", - признался Мустафин.

Напомним, мундиаль 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. "Мордовия Арена" примет 4 поединка группового этапа.

Источник: welcome2018