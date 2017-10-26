Ренат Сабитов: "Первые эмоции, которые я ощутил, приехав на "Мордовия Арену", – это восторг!"

Полузащитник "Мордовии" Ренат Сабитов поделился впечатлениями от визита на стадион "Мордовия Арена". Напомним, здесь пройдут 4 матча группового этапа чемпионата мира 2018 года.

"Первые эмоции, которые я ощутил, приехав сегодня на стадион, – это восторг. Очень хочется выйти на это поле и самому сыграть. Уже сейчас видно, как будет красиво и на стадионе, и на прилегающей территории. Наверное, мы еще не до конца понимаем, какое большое и важное событие тут произойдет. Вот когда стадион откроется, приедут команды, начнутся матчи, придет осознание, как это здорово и как нам повезло, что мы принимаем чемпионат мира по футболу в нашем маленьком Саранске", - сказал Сабитов.

Источник: welcome2018